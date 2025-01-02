Yılbaşı Gecesi Korkunç Katliam! Annesi ve 4 Kız Kardeşini Öldürdü

Hindistan'da 24 yaşındaki bir erkek, yılbaşı gecesi bir otel odasında annesi ve dört kız kardeşini öldürdü. Adının "Arshad" olduğu öğrenilen erkek, Lucknow kentinde yılbaşı gecesi yaşanan bir "anlaşmazlık" sırasında ailesini öldürdüğünü itiraf etti.

Öldürülen kişilerin 9 yaşındaki Aliya, 16 yaşındaki Aqsa, 18 yaşındaki Rehmeen ve 19 yaşındaki Alsiha ile annesi olduğu tespit edildi. Sharan Jeet Oteli'nin bir odasında cansız bedenlerin bulunmasının ardından olay yerine gelen polis, saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

CESETLERİN BAZILARINDA YARA İZLERİ VAR

Polis, soruşturmanın devam ettiğini bildirirken, "Bulunan cesetlerin bazılarında yaralanma izleri var, birinin bileğinde, diğerinin boynunda. Bu izlere, tanıkların ifadelerine ve otopsi raporuna dayanarak konuyla ilgili detaylı bir soruşturma yürütüyoruz" dedi.

Cinayet faili saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Haber Merkezi