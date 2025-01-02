Yılbaşı Gecesi Korkunç Katliam! Annesi ve 4 Kız Kardeşini Öldürdü

Hindistan'da bir erkek, ikisi çocuk yaşta dört kız kardeşini ve annesini yılbaşı gecesi öldürdü. Maktullerin ölüm nedeni henüz kesinleşmezken, gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Son Güncelleme:
Yılbaşı Gecesi Korkunç Katliam! Annesi ve 4 Kız Kardeşini Öldürdü

Hindistan'da 24 yaşındaki bir erkek, yılbaşı gecesi bir otel odasında annesi ve dört kız kardeşini öldürdü. Adının "Arshad" olduğu öğrenilen erkek, Lucknow kentinde yılbaşı gecesi yaşanan bir "anlaşmazlık" sırasında ailesini öldürdüğünü itiraf etti.

Öldürülen kişilerin 9 yaşındaki Aliya, 16 yaşındaki Aqsa, 18 yaşındaki Rehmeen ve 19 yaşındaki Alsiha ile annesi olduğu tespit edildi. Sharan Jeet Oteli'nin bir odasında cansız bedenlerin bulunmasının ardından olay yerine gelen polis, saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

Yılbaşı Gecesi Korkunç Katliam! Annesi ve 4 Kız Kardeşini Öldürdü - Resim : 1

CESETLERİN BAZILARINDA YARA İZLERİ VAR

Polis, soruşturmanın devam ettiğini bildirirken, "Bulunan cesetlerin bazılarında yaralanma izleri var, birinin bileğinde, diğerinin boynunda. Bu izlere, tanıkların ifadelerine ve otopsi raporuna dayanarak konuyla ilgili detaylı bir soruşturma yürütüyoruz" dedi.

Cinayet faili saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa’da Sır Ölüm! İntihar mı Cinayet mi?Bursa’da Sır Ölüm! İntihar mı Cinayet mi?Güncel
Sır Cinayet 43 Yıl Sonra Çözüldü! Tam 3 Kez Sorgulandı, O Sistemde Yakayı Ele VerdiSır Cinayet 43 Yıl Sonra Çözüldü! Tam 3 Kez Sorgulandı, O Sistemde Yakayı Ele VerdiDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Hindistan Cinayet
Son Güncelleme:
İsrail Ordusunda İntiharlar Zirve Yaptı İsrail Ordusunda İntiharlar Zirve Yaptı
Mikrodalga Fırınlarla İlgili Bilinmeyen Gerçek Ortaya Çıktı: Kullanırken Dikkat Mikrodalga Fırınlarla İlgili Bilinmeyen Gerçek Ortaya Çıktı: Kullanırken Dikkat
Gözden Kaçan Cennetler! Türkiye'nin En İyi 3 İlçesi Belli Oldu Gözden Kaçan Cennetler! Türkiye'nin En İyi 3 İlçesi Belli Oldu
İsrail’in Ardından Filistin de Yasakladı, Hamas Ateş Püskürdü İsrail’in Ardından Filistin de Yasakladı, Hamas Ateş Püskürdü