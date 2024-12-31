Denizcilik Devinden Rekor Anlaşma!

Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren şirket, halka arz süreci öncesinde imzaladığı sözleşme kapsamında tamir, bakım ve onarım işlemlerini eksiksiz yerine getirdiğini belirtti. Tamamlanan işlemlerle birlikte sözleşme çerçevesinde toplam satış bedeli 6.672.000 USD olarak gerçekleşti.

REKOR ANLAŞMA SAĞLANDI

Açıklamaya göre, sözleşme kapsamında 3.122.000 USD ve 3.550.000 USD tutarlarında iki ayrı ödeme gerçekleştirildi. Toplam tutarın Türk Lirası karşılığı, 30 Aralık 2024 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak 235.433.529,60 TL olarak hesaplandı.

KAP’A YAPILAN AÇIKLAMA

Özata Denizcilik firması tarafından KAP’a yapılan açıklamada, "Şirketimizin halka arz öncesinde yurtdışında mukim bir şirket ile imzaladığı gemi takim bakım sözleşmesi ve halka arz sonrasında yine yurtdışında mukim bir şirket ile imzaladığı gemi takim bakım sözleşmesi olmak üzere iki gemiye ait gemi takim bakım sözleşmeleri kapsamında gemilerin tamir, bakım ve onarımı başarı ile tamamlanarak müşterilerimize teslim edilmiş, 3.122.000 USD ve 3.550.000 USD tutarında olmak üzere toplam 6.672.000,00 USD (yaklaşık 235.433.529,60 TL, 30.12.2024 tarihli TCMB döviz satış kuru alınmıştır) olarak gerçekleşmiştir” denildi.

ÖZATA DENİZCİLİK HAKKINDA

1985 yılında sektöre giriş yaparak hızla yükselen Özata Denicilik, çelik işleme ve boru çalışmalarıyla hızlanarak, yeni inşaat, tamir projeleri ve dönüşümün öncüsü haline geldi. Yalova’nın Altınova ilçesinde 2002’de Yeni İnşa Tersanesi’ni kuran firma, gemi inşa ve denizcilik sektöründe gerçekleştirdiği birçok başarılı projeye adını yazdırdı.