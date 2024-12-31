Düşecek Diyen Yok, Rekoru Açıklayan Çok: Dolar/TL 2025'te O Rakamları Kucaklayacak! İşte 31 Aralık Salı Güncel Döviz Kurları

024’ün son gününde döviz piyasaları hareketli. Yeni yılın eşiğinde ekonomiye yön veren dolar ve euronun güncel fiyatları merakla takip ediliyor. Yeni yıla 29,51 seviyelerinden başlayan dolar kuru 31 Aralık sabahında 35,33 TL seviyelerinde bulunuyor. Yıllık artış ise yüzde 19,72 seviyelerinde oldu. Euro ise bu yıl yüzde 12,87’lik bir yükseliş yaşadı. Kur şu anda 36,80 TL seviyelerinde hareket ediyor.

2025'TE DOLAR KURUNDA HEDEF

Peki 2025’te dolar/TL ne olur? Döviz kurları için yeni yılda 40 TL ve üzeri seviyeler kurumların beklentilerine yansıdı. Orta Vadeli Programda dolar/TL kuru hedefi 42 TL olarak belirlendi. OVP haricinde yabancı kurumlar da gelecek yıl dolar kurunun yaşayabileceği değişimi öngören açıklamaları oldu.

JPMORGAN: 45,00 TL

JPMorgan, 2025 yılı için yüksek bir dolar kuru tahmini sunarak enflasyonist baskılar ve küresel ekonomik dalgalanmaları TL üzerindeki etkisinin devam edeceğini öngördü. ABD’li dev bankanın analizinde faiz oranının seyri ve dış borç ihtiyacının da kur üzerinde etkili olacağını vurguladı.

GOLDMAN SACHS: 44,00 TL

Bir diğer ABD’li banka Goldman ise kurda güçlü bir artış beklerken Türkiye’nin mevcut ekonomik politikalarının sürdürülebilirliğini sorguladı. Banka gelecek yıl ABD dolarının küresel piyasalarda güçlü kalmaya devam edeceğini belirtti.

DEUTSCHE BANK: 43,00 TL

Alman Deutsche Bank ise dolar/TL’de daha ılımlı bir yükseliş beklediğini duyurdu. Yapılan değerlendirmelerde Türkiye’nin büyüme hedeflerine odaklanmasıyla kur üzerinde sınırlı bir artış olabileceği ifade ediliyor.

MORGAN STANLEY: 43,00 TL

Morgan Stanley de tıpkı Deutsche Bank gibi dolar/TL’nin 43 lira seviyelerine yükseleceğini öngörüyor. Banka, yapısal reformlar ve dış finansmana erişimin kolaylaşması durumunda kurdaki artışın sınırlı kalacağını belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi