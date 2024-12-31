10 Yıldan Uzun Bir Süre Sonra İlk Kez Oluyor: 365 Gün Önce Gram Altın Alan Bugün Yaşadı! İşte Yılın Son Gününde Altın Fiyatlarında Son Durum

Altın fiyatları, on yıldan uzun bir süredir en iyi yıllık performansını gösterme yolunda. Bu sabah ons altın fiyatı hafif bir gerileme gösterse de yıl başından bu yana yüzde 26'dan fazla yükseldi. Yıl içinde 2790,04 dolar seviyesine kadar yükselerek rekor kıran ons altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,1 kayıpla 2605,44 dolar seviyesinde. Son 1 ayda yüzde 1,9 gerileyen ons altın, yıl başına göre yüzde 26,28 yükseldi.

GRAM ALTINDA KAZANÇ YÜZDE 50’Yİ AŞTI

Gram altın fiyatı 2024 yılına 1967 TL seviyelerinden başlamıştı. Yılın son gününde ise bankalararası serbest piyasada altının gram fiyatı 2.962 TL’de bulunuyor. Artış ise yüzde 50,58 olarak kaydedildi.

Kapalıçarşı serbest piyasada da bu yıl en düşük 2020 TL’yi gören gram altın en 3154,5 TL ile de tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. 22 ayar gram altın fiyatları yılın son gününde Kapalıçarşı serbest piyasada 3.033 TL, 24 ayar gram fiyatı da 3.153 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın fiyatları da şu sıralar 5.105 TL’den değerlenirken, Cumhuriyet altını 20.623 TL’den ekranlara yansıyor!

SARI METALDE KİLİT ROL OYNAYACAK

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, "Altın 2024'te muhteşem bir yıl geçirdi ve bu yükselişin büyük bir kısmı daha düşük bir faiz oranı ortamına geçiş beklentisine dayanıyordu" dedi.

Piyasa şimdi, önümüzdeki hafta açıklanacak ve 2025 yılı faiz oranı görünümünü etkileyebilecek bir dizi ABD ekonomik verisi ve Başkan seçilen Donald Trump'ın gümrük vergisi politikaları da dahil olmak üzere yeni bir dizi katalizör bekliyor. 2025 yılı için Waterer, "ABD faiz oranı görünümü altın fiyatının birincil itici gücü olmaya devam edecek. Trump'ın ticaret politikaları enflasyonist tabloyu, Fed'in faiz oranı yörüngesini ve dolayısıyla altın fiyatını şekillendirmede kilit rol oynayacak" dedi.

2025 ALTIN FİYATLARI TAHMİNİ

Külçe altın enflasyon ve çalkantılara karşı bir koruma olarak görülüyor ancak yüksek oranlar getirisi olmayan varlığın cazibesini azaltıyor. Capital.com'un finansal piyasa analisti Kyle Rodda, "2025'e girerken, trendin yükseliş yönünde olduğunu ve temellerin altın için yapıcı olduğunu düşünüyorum, ki bu da rekor seviyeleri tekrar zorlaması gerektiğine inanıyorum," dedi.

Kaynak: Haber Merkezi