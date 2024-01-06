ABD'de havada dehşete düşüren anlar: Yolcu uçağının acil çıkış kapısı açıldı!

ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland'dan California eyaletinde bulunan Ontario'ya sefer gerçekleştiren yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. 174 yolcusu bulunan uçakta, basıncın düşmesi sonucu acil çıkış kapısı 16 bin feet yükseklikte açıldı.

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ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland'dan California eyaletinde bulunan Ontario'ya sefer gerçekleştiren Alaska Havayoları'na ait yolcu uçağında, basıncın henüz belirlenemeyen bir nedenle düşmesi sonucu acil çıkış kapısı 16 bin feet yükseklikte patladı.

Uçak içinde basıncın düşmesiyle oksijen maskeleri açılırken yolcular sakinliğini korumayı başardı.

UÇAK, İNİŞ YAPTI

Ekim ayında havayollarına teslim edilen Boeing 737-MAX 9 yolcu uçağı, 174 yolcusu 6 mürettebatıyla acil için Portland’a dönmek zorunda kaldı. Uçak, Portland’a başarılı bir şekilde iniş gerçekleştirdi.

ABD'de havada dehşete düşüren anlar: Yolcu uçağının acil çıkış kapısı açıldı! - Resim : 1

DETAYLI BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Alaska Havayolları tarafından yapılan açıklamada, "1282 sefer sayılı yolcu uçağında akşam saatlerinde kalkıştan kısa bir süre sonra Portland'a güvenli bir şekilde geri indi" ifadeleri kullanılarak detaylı bir açıklama yapılmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada ise, mürettebatın bir “basınçlandırma sorunu” yaşandığını bildirdiği aktarılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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