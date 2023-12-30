Hindistan'da ilginç olay: Uçağı taşıyan kamyon köprüye sıkıştı!

Hindistan’da kamyon sürücüsünün köprünün yüksekliğini hesaba katmadan köprünün altından geçme denemesi başarısızlıkla sonuçlandı.

Air India Havayollarının hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon Bihar’da bir köprünün altına sıkıştı.

TRAFİK OLUŞTU

Bir iş insanı tarafından açık arttırmada satın alınan uçak, Hindistan'ın Mumbai kentinden Assam'a taşınan uçak dakikalarca köprü altından çıkarılmayı bekledi. Uçağın köprüye sıkışması nedeniyle trafik oluşurken çevrede bulunanlardan uçağın çıkarılmasına yardım etmeye çalıştı.

BENZER OLAY DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz yıl da kamyonla taşınan bir yolcu uçağı gövdesi, Andra Pradesh’in Bapatla bölgesindeki bir köprüye sıkışmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem