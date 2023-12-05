ABD’de bir ev şiddetli patlamayla havaya uçtu

ABD’nin Virginia eyaletinde polisin ihbar üzerine geldiği evde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Son Güncelleme:

ABD’nin başkenti Washington yakınındaki Virginia eyaletine bağlı Arlington County’de bir ev şiddetli patlamayla havaya uçtu. Patlamanın etkisiyle çevredeki evlerde sarsıntı meydana gelirken, alev topuna dönen evin enkazı etrafa saçıldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, patlama öncesi evden 30-40 kez işaret fişeği atıldığına yönelik ihbar alınması üzerine ekiplerin olay yerine geldiği belirtildi. Arlington ilçe polisi sözcüsü Ashley Savage, polisin arama emri çıkartmaya çalıştığı sırada evin içinden birkaç el de ateş edildiğini ve sonrasında patlama meydana geldiğini söyledi. Savage, patlama sırasında şüphelinin içeride olduğunu ifade ederek, "Şu anda evde yalnızca bir kişinin bulunduğunu biliyoruz" dedi. Patlama sonrası çıkan yangını söndürmek için olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat sonra alevleri kontrol altına almayı başardığı olayda, can kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Patlama nedeniyle bazı polis memurlarının hafif yaralandığı belirtilirken, şüphelinin kimliği ve patlamanın nedeni henüz açıklanmadı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'ne baskın düzenledi İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'ne baskın düzenledi
Japonya'da silahlı saldırı: Önce hastaneye saldırdı, sonra postanedekileri rehin aldı Japonya'da silahlı saldırı: Önce hastaneye saldırdı, sonra postanedekileri rehin aldı
Bahreyn'de İsrail Büyükelçiliği molotoflarla yakıldı Bahreyn'de İsrail Büyükelçiliği molotoflarla yakıldı
İsrail Gazze’de 3 binayı vurdu İsrail Gazze’de 3 binayı vurdu
Uzmanlar uyardı: “Filistin'i salgın hastalıklar ve büyük bir engelli popülasyonu bekliyor” Uzmanlar uyardı: “Filistin'i salgın hastalıklar ve büyük bir engelli popülasyonu bekliyor”
Suriye sınırında hareketlilik Suriye sınırında hareketlilik
Arjantin’de orman yangını yerleşim bölgelerine sıçradı Arjantin’de orman yangını yerleşim bölgelerine sıçradı
Japonya'da trende kimyasal madde paniği: 4 yaralı Japonya'da trende kimyasal madde paniği: 4 yaralı
İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı: 31 kişi hayatını kaybetti İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı: 31 kişi hayatını kaybetti
Tayvan’ı Koinu Tayfunu vurdu: 190 yaralı Tayvan’ı Koinu Tayfunu vurdu: 190 yaralı
Mısır’da polis merkezinde yangın: 38 yaralı Mısır’da polis merkezinde yangın: 38 yaralı
Özbekistan’da depoda şiddetli patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 163 kişi yaralandı Özbekistan’da depoda şiddetli patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 163 kişi yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları! ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları!
Naci Görür ağlaya ağlaya anlattı: '18 ilin kaderi Hatay ve Maraş gibi olacak' Naci Görür ağlaya ağlaya anlattı: '18 ilin kaderi Hatay ve Maraş gibi olacak'
Milyonlarca emekliyi bekleyen büyük tehlike: 2024'te emekli maaşları ne kadar olacak? Milyonlarca emekliyi bekleyen büyük tehlike!
İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi: O saatlere dikkat İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi: O saatlere dikkat
Gözlerin çevrildiği ismin ifadesi ortaya çıktı: "Hesabıma gelen paraları çekip Seçil Erzan'a verdim" "Hesabıma gelen paraları çekip Seçil Erzan'a verdim"