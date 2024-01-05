Avusturalya'da tuvalete giren kişinin bir anda karşısına çıktı!
Avusturalya'nın Queensland eyaletine bağlı Goondiwindi bölgesinde umumi tuvalette yılan çıktı. Uzmanlar, yılanın ülkeye özgü zehirli bir yılan olduğunu ifade etti.
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Avusturalya'nın Queensland eyaletine bağlı Goondiwindi bölgesinde tuvalete giren bir kişi yılanla karşılaştı.
Polisin haber verdiği yabani hayat bakıcısı Tennille Banks, ülkenin doğu kıyısında haftalarca süren şiddetli fırtınaların ardından da etkili olan sıcaklıklar nedeniyle yılanların tuvaletlerde sık görülebildiğini söyledi.
ZEHİRLİ BİR TÜR
Uzmanlar, yılanın ülkeye özgü zehirli bir yılan olduğunu ifade etti.
Kaynak: Gerçek Gündem