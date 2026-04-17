ABD-İran Hattında Kritik Eşik: Nükleer Krizde Para Formülü

ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerde kritik eşiğe geçildi. Washington’un, uranyumdan vazgeçmesi karşılığında Tahran’a 20 milyar dolarlık dondurulmuş varlığı serbest bırakmayı teklif ettiği öne sürüldü.

ABD ile İran arasında süren nükleer müzakerelerde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Axios’un haberine göre Washington yönetimi, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stokundan vazgeçmesi karşılığında yaklaşık 20 milyar dolarlık dondurulmuş varlığını serbest bırakmayı değerlendiriyor.

MÜZAKERELERDE ÜÇ SAYFALIK TASLAK

Haberde, taraflar arasında savaşı sona erdirmeyi hedefleyen üç sayfalık bir taslak üzerinde görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Taslağın en kritik maddesinin, İran’ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu bırakması karşılığında ekonomik kaynaklara erişiminin sağlanması olduğu ifade ediliyor.

ABD’nin özellikle İran’ın yer altı tesislerinde bulunan yaklaşık 2 tonluk zenginleştirilmiş uranyuma erişimi sınırlamak istediği, bu kapsamda yüzde 60 saflıktaki 450 kilogramlık kısmın öncelikli hedef olduğu aktarıldı. İlk etapta 6 milyar dolarlık bir teklif sunulduğu, İran’ın ise 27 milyar dolar talep ettiği, tarafların 20 milyar dolar civarında bir noktada yakınlaştığı öne sürüldü.

'GÖNÜLLÜ' DURDURMA PLANI

Taslak metne göre İran’dan uranyum üretimini 'gönüllü' olarak durdurması bekleniyor. ABD bu sürenin 20 yıl olmasını isterken, İran’ın buna 5 yıl önerisiyle karşılık verdiği ve arabulucuların orta yol aradığı kaydedildi. Ayrıca İran’ın tıbbi amaçlı nükleer faaliyetlerine sınırlı izin verilmesi, buna karşılık yer altı tesislerinin devre dışı bırakılması gibi maddelerin de gündemde olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

