Otobüs Yolculuklarında Bir Devir Kapanıyor: Yıllarca Bedava Olan Hizmet Artık Ücretli Olacak

Artan maliyetler nedeniyle otobüs firmaları ikram hizmetinde köklü değişikliğe hazırlanıyor. Yeni sistemde yalnızca su ücretsiz kalırken, sandviç ve içecek gibi ürünlerin ücretli olması bekleniyor. İşte detaylar...

Otobüs Yolculuklarında Bir Devir Kapanıyor: Yıllarca Bedava Olan Hizmet Artık Ücretli Olacak
Şehirlerarası ulaşım sektörü artan maliyetler nedeniyle masraflarını kısmaya çalışıyor. Uzun yol denince ilk akla gelen ikramların kaldırılması gündeme geldi. Kısa yolculuklarda su haricinde herhangi bir ikramda zaten bulunulmuyordu ancak kapsama uzun yolculukların da alınması bekleniyor.

MALİYETLER ARTTI

Sektörde konuşulanlara göre yolculara yalnızca su verilmesi, diğer yiyecek ve içeceklerin ise ücretli hale getirilmesi gündemde. Artan yakıt ve operasyon maliyetleri nedeniyle ikram hizmetinden kısılması planlanıyor.

Buna göre, sandviç, kek ve içecek gibi ürünlerin ücretli olarak satışa sunulacağı yeni bir sistem üzerinde çalışılıyor. Yeni düzenlemenin kısa süre içinde birçok firma tarafından uygulamaya alınması bekleniyor.

YOLCULAR KARARA TEPKİLİ

Planlanan değişiklik ise yolcuların tepkisini çekti. İkramın kaldırılmasına tepki gösteren bir yolcu şu cümleleri kurdu:

“Eskiden ikram vardı, şimdi çoğu şeyi kaldırdılar. Sadece su veriliyor”

Kaynak: Show Haber

