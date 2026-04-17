Dolar ve Enflasyon Beklentisi Yükseldi, Büyüme Frenledi: İşte Merkez Bankası’nın Masasındaki Son Rakamlar

Merkez Bankası’nın nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları yayımlandı. Reel sektör ve finans dünyasının temsilcileri, dolar, enflasyon ve faiz beklentilerini yukarı yönlü güncellerken, büyüme tahminlerinde ise aşağı yönlü bir revizeye gitti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 70 profesyonel katılımcının yanıtlarıyla şekillenen ankette, özellikle döviz kuru ve enflasyon beklentilerindeki artış dikkat çekti.

DOLAR KURU 51 TL SINIRINI AŞTI

Yatırımcıların en çok merak ettiği yıl sonu dolar kuru beklentisi, bir önceki dönemdeki 50,97 TL seviyesinden 51,23 TL’ye yükseldi. 12 ay sonrası için öngörülen kur ise 52,70 TL’den 53,62 TL seviyesine tırmanarak dövizdeki yukarı yönlü baskının sürdüğünü ortaya koydu.

ENFLASYON VE BÜYÜMEDE DE REVİZE

Ekonomideki fiyat artış hızına dair öngörülerde de yükseliş gözlendi:

  • Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 25,38’den yüzde 27,53’e çıktı.
  • 12 ay sonrası enflasyon yüzde 23,39 olarak tahmin edildi.

Enflasyondaki yükseliş beklentisine karşın büyüme tarafında daha temkinli bir tablo çizildi. 2026 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,8’den yüzde 3,5’e, 2027 beklentisi ise yüzde 4,3’ten yüzde 4,1’e geriledi.

FAİZ BEKLENTİSİ SABİT KALDI

Para politikası tarafında ise katılımcılar, politika faizi beklentisini yüzde 37,75 olarak belirledi. Cari ay sonu gecelik faiz beklentisi ise değişmeyerek yüzde 40,00 seviyesindeki yerini korudu.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Dolar Merkez Bankası Enflasyon Faiz
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
