Dolar ve Euro Güne Yükselişle 'Merhaba' Dedi

Küresel piyasalardaki hareketlilik ve iç piyasadaki talep dengesiyle birlikte serbest piyasada döviz kurları yukarı yönlü bir açılış gerçekleştirdi. Dün 44,7660 liradan günü tamamlayan dolar, yeni güne artışla başlayarak 44,86 bandına yerleşti.

PİYASALARDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasasında sabahın ilk saatlerinde oluşan fiyatlamalara göre:

Dolar/TL: 44,8590 liradan alınırken, satış fiyatı 44,8610 lira olarak kaydedildi.

Euro/TL: 52,8920 liradan alış, 52,8940 liradan satış işlemi görüyor.

Dünkü kapanış verileriyle kıyaslandığında döviz kurlarındaki sınırlı artış dikkat çekiyor. Dün 52,7910 liradan satılan euro ve 44,7660 liradan satılan doların, güne daha yüksek bir eşikten başlaması piyasalardaki hareketliliğin sürdüğüne işaret ediyor.

Kaynak: AA