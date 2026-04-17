Haftanın Son Gününde Altında Temkinli Bekleyiş: Kaderini Bu Toplantı Belirleyecek

Altın fiyatları haftanın son gününde, ABD ile İran arasında ortaya çıkan barış umudu sonucu enerji fiyatlarında olası düşüş beklentisiyle temkinli şekilde yükselirken, ilerleyen saatlerde yatay bir seyir izlemeye başladı.

Spot altın saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,09 düşüşle 4785 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın ise yüzde 0,12 yükselişle 6902 TL'den işlem görüyor.

BARIŞ UMUDU ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ OLUŞTURUYOR

ABD ile İran arasında devam eden savaş ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması nedeniyle enerji fiyatları yükselmişti. Bu durum da enflasyon baskısı oluşturmuş ve altın fiyatlarını savaş boyunca aşağı çekmişti.

Tarafların hafta sonu yeniden masaya oturması bekleniyor. Ortaya çıkan barış umudu ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına yönelik beklenti ile enerji fiyatlarının aşağı çekilmesi ve enflasyon tehlikesinin azalması ön görülüyor.

FED’İN KAİZ KARARI ETKİLİ OLACAK

Barışa yönelik adımlar enflasyonist baskıyı azaltırken bu durum da ABD Merkez Bankası Fed'in yeniden faiz indireceğine yönelik umutları yeşertti. Bu gelişmeler sonucu altın haftanın son gününe yükselişle başladı. Düşük faiz ortamı yatırımcının güvenli liman talebi ile altına yönelmesini sağlıyor.

Öte yandan dün açıklanan ABD işsizlik başvuruları rakamı da geçtiğimiz haftaya göre düşüş gösterdi. ABD işsizlik maaşı başvuruları ve çekirdek enflasyon gibi veriler Fed'in faiz kararı almasında oldukça önemli yer tutuyor.

Kaynak: Haber Merkezi