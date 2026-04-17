Hizbullah'tan Ateşkes Mesajı: 'İhanete Karşı Eller Tetikte'

ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurusuyla 17 Nisan 2026 gece yarısı yürürlüğe giren İsrail-Lübnan ateşkesine ilişkin Hizbullah’tan ilk tepki geldi. Telegram üzerinden yayımlanan bildiride, Lübnan hükümeti ve İsrail arasında varılan mutabakata rağmen örgütün askeri hazırlığının en üst seviyede olduğu vurgulandı.

'2 BİN 184 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİK'

Hizbullah, 2 Mart ile 16 Nisan 2026 tarihleri arasını kapsayan savaş bilançosunu da kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, İsrail ordusunun işgal girişimlerine ve sivil katliamlarına yanıt olarak bu süre zarfında toplam 2 bin 184 askeri operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonların sınır hattından Tel Aviv'in ötesine, 160 kilometre derinliğe kadar ulaştığı kaydedildi.

'ELLER TETİKTE'

İsrail'in, ateşkes görüşmelerini doğrudan Hizbullah ile değil, Lübnan hükümetiyle yürüttüğü hatırlatılan açıklamada, "Mücahitlerin elleri, düşmanın kalleşliğini gözeterek tetikte kalmaya devam edecek" ifadeleri kaydedildi.

Ateşkesin Lübnan’ın tüm topraklarını kapsaması ve İsrail’e hiçbir hareket serbestisi tanımaması gerektiği vurgulandı. Ateşkes süresince gelebilecek her türlü "ihanet ve saldırı" ihtimaline karşı misilleme hakkının saklı tutulduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA