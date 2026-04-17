Trump'tan İsrail'e Lübnan Yasağı: Yeter Artık

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının ardından İran'ın kapattığı stratejik su yolu Hürmüz Boğazı'nın Lübnan'da varılan ateşkes sürecine uyumlu olarak yeniden açılacağını duyurdu.

'KOORDİNE EDİLMİŞ ROTADAN YAPILACAK'

Abbas Arakçi, gemilerin boğazdan geçişinin İran Liman ve Denizcilik Örgütü tarafından daha önce duyurulduğu gibi koordine edilmiş rotadan yapılacağını da ekledi.

TRUMP'TAN İRAN'A TEŞEKKÜR

ABD Başkanı Trump, kendisine ait Truth Social'dan, "İran, İran Boğazı'nın tamamen açık olduğunu ve geçişe tamamen hazır olduğunu az önce duyurdu. Teşekkürler!" paylaşımı yaptı.

'İSRAİL'İN BUNU YAPMASI ABD TARAFINDAN YASAKLANDI'

Trump, İran'a uygulanan deniz ablukasının İran'la görüşmeler yüzde 100 oranında tamamlanana dek devam edeceğini duyurdu ve İsrail'le ilgili kritik bir mesaj verdi:

"ABD, muhteşem B2 bombardıman uçaklarımızın ürettiği tüm nükleer tozu alacak. Hiçbir şekilde, hiçbir biçimde para el değiştirmeyecek. Bu anlaşma hiçbir şekilde Lübnan’ı da ilgilendirmez; ancak ABD, ayrı bir şekilde Lübnan ile işbirliği yapacak ve Hizbullah meselesini uygun bir şekilde ele alacak. İsrail artık Lübnan'ı bombalamayacak. ABD tarafından bunu yapmaları YASAKLANDI. Yeter artık!!!"

'İHTİYAÇ DUYULDUĞUNDA HİÇBİR İŞE YARAMADILAR'

Ayrıca, NATO'ya olan tepkisini sürdürmeye devam eden Trump, "Hürmüz Boğazı'ndaki durum sona erdiğine göre, NATO'dan yardım gerekip gerekmediğini soran bir telefon aldım. Onlara, gemilerini petrol ile doldurmak istemiyorlarsa uzak durmalarını söyledim. İhtiyaç duyulduğunda hiçbir işe yaramadılar, tam bir kağıt kaplan!" ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI BİLMECESİ

ABD ve İsrail'in saldırılarının İran rejimini devirememesi ve İranlı yöneticilerin savaşta cevap olarak özellikle enerji transferi için kritik önemdeki Hürmüz Boğazı'nı kapatması; küresel piyasalarda şok yaratmıştı.

ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması için birçok kez İran'ı tehdit etmiş, hatta küfürlü bir paylaşımda da bulunmuştu. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması için NATO'dan yardım istemiş ancak beklediği yardımı bulamayınca NATO ve ABD arasındaki ipler de gerilmişti.

Arakçi'nin açıklamasıyla Hürmüz Boğazı 1.5 ay sonra yeniden açılmış oldu.

Kaynak: AA-DHA-İHA