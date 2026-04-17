Hürmüz Boğazı Açıldı, Petrol Fiyatları Çakıldı: Gram Altın Kritik Seviyeyi Aştı

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail-İran savaşıyla birlikte Hürmüz Boğazı'nın kapanması, küresel piyasalarda şok etkisi yaratırken; petrol fiyatları 100 doların üzerine fırlamıştı.

ARAKÇİ DUYURDU, PETROL ÇAKILDI

Ateşkesin gelmesi ve Trump'ın barışa yakınız açıklamalarının ardından bir nebze rahatlayan petrol fiyatları, bugün İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin ateşkes süreci boyunca Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilere tamamıyla açık olacağını açıklamasının ardından adeta çakıldı.

90 DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Açıklamanın gelmesiyle birlikte dakikalar içinde düşüşe geçen brent petrol yaklaşık yüzde 11'lik düşüşle 90 doların altına geriledi.

ALTIN KRİTİK EŞİĞİ AŞTI

Açıklama sonrası ons altın yüzde 1,3'lik artışla 4.850 doları aşarak 2 günün en yükseklerini gördü. Gram altın ise 7 bin lira sınırını aştı.

Ons gümüş ise yüzde 4,5 artışla 17 Mart’tan bu yana ilk kez 82 doları aştı.

Kaynak: Haber Merkezi