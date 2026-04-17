Hürmüz Boğazı Açıldı, Petrol Fiyatları Çakıldı: Gram Altın Kritik Seviyeyi Aştı

Hürmüz Boğazı'nın açılmasının ardından dakikalar içerisinde brent petrol fiyatı yüzde 10 civarında düşerek 90 doların altına geriledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin duyurusunun ardından küresel piyasalar derin bir nefes almış oldu. Petrol fiyatlarındaki düşüş altına da yansıdı, uzun süredir 7 bin liranın altında seyreden altın fiyatları yeniden 7 bin lira bandına dayandı.

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail-İran savaşıyla birlikte Hürmüz Boğazı'nın kapanması, küresel piyasalarda şok etkisi yaratırken; petrol fiyatları 100 doların üzerine fırlamıştı.

ARAKÇİ DUYURDU, PETROL ÇAKILDI

Ateşkesin gelmesi ve Trump'ın barışa yakınız açıklamalarının ardından bir nebze rahatlayan petrol fiyatları, bugün İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin ateşkes süreci boyunca Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilere tamamıyla açık olacağını açıklamasının ardından adeta çakıldı.

90 DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Açıklamanın gelmesiyle birlikte dakikalar içinde düşüşe geçen brent petrol yaklaşık yüzde 11'lik düşüşle 90 doların altına geriledi.

ALTIN KRİTİK EŞİĞİ AŞTI

Açıklama sonrası ons altın yüzde 1,3'lik artışla 4.850 doları aşarak 2 günün en yükseklerini gördü. Gram altın ise 7 bin lira sınırını aştı.

Ons gümüş ise yüzde 4,5 artışla 17 Mart’tan bu yana ilk kez 82 doları aştı.

İran Hürmüz Boğazı'nı Açtı, Trump Teşekkür Ettiİran Hürmüz Boğazı'nı Açtı, Trump Teşekkür EttiGüncel

ÖTV'siz Araçta Şartlar Değişti: Karar Yürürlüğe Girdi! İşte ÖTV'siz Alınabilecek Otomobiller ÖTV'siz Araçta Şartlar Değişti: Karar Yürürlüğe Girdi! İşte ÖTV'siz Alınabilecek Otomobiller
Saat 18.00'e Dikkat: 12,8 Milyar Liralık Ödeme Bugün Hesaplarda 12,8 Milyar Liralık Ödeme Bugün Hesaplarda
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Gülistan Doku'nun Ailesine Tunceli Adliyesi Önünde Saldırı Girişimi Sanık Yakınlarından Doku Ailesine Saldırı Girişimi
Şarkıcı Rıza Tamer Hayatını Kaybetti: Ölümü Şüpheli Bulundu, Savcılık Otopsi İstedi! Ölümü Şüpheli Bulundu, Savcılık Otopsi İstedi
Kahramanmaraş'taki Saldırganı Teşhis Eden Rehber Öğretmenin İfadesi Ortaya Çıktı: 'Üzerinden Şarjör Yere Düştü' Kahramanmaraş'taki Saldırganı Teşhis Eden Rehber Öğretmenin İfadesi Ortaya Çıktı: 'Üzerinden Şarjör
Gülistan Doku Dosyasında Bir İlk: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel Hakkında Soruşturma Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel Hakkında Soruşturma
Otobüs Yolculuklarında Bir Devir Kapanıyor: Yıllarca Bedava Olan Hizmet Artık Ücretli Olacak Otobüs Yolculuklarında Bir Devir Kapanıyor: Yıllarca Bedava Olan Hizmet Artık Ücretli Olacak