Hürmüz Boğazı Açıldı, Petrol Fiyatları Çakıldı: Gram Altın Kritik Seviyeyi Aştı
Hürmüz Boğazı'nın açılmasının ardından dakikalar içerisinde brent petrol fiyatı yüzde 10 civarında düşerek 90 doların altına geriledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin duyurusunun ardından küresel piyasalar derin bir nefes almış oldu. Petrol fiyatlarındaki düşüş altına da yansıdı, uzun süredir 7 bin liranın altında seyreden altın fiyatları yeniden 7 bin lira bandına dayandı.
28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail-İran savaşıyla birlikte Hürmüz Boğazı'nın kapanması, küresel piyasalarda şok etkisi yaratırken; petrol fiyatları 100 doların üzerine fırlamıştı.
ARAKÇİ DUYURDU, PETROL ÇAKILDI
Ateşkesin gelmesi ve Trump'ın barışa yakınız açıklamalarının ardından bir nebze rahatlayan petrol fiyatları, bugün İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin ateşkes süreci boyunca Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilere tamamıyla açık olacağını açıklamasının ardından adeta çakıldı.
90 DOLARIN ALTINA GERİLEDİ
Açıklamanın gelmesiyle birlikte dakikalar içinde düşüşe geçen brent petrol yaklaşık yüzde 11'lik düşüşle 90 doların altına geriledi.
ALTIN KRİTİK EŞİĞİ AŞTI
Açıklama sonrası ons altın yüzde 1,3'lik artışla 4.850 doları aşarak 2 günün en yükseklerini gördü. Gram altın ise 7 bin lira sınırını aştı.
Ons gümüş ise yüzde 4,5 artışla 17 Mart’tan bu yana ilk kez 82 doları aştı.
Kaynak: Haber Merkezi