İran Hürmüz Boğazı'nı Açtı, Trump Teşekkür Etti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin geçişine izin verildiğini duyurdu.

Arakçi, paylaşımında, “Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından daha önce duyurulan koordineli güzergah üzerinden, ateşkesin kalan süresi boyunca tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine tamamen izin verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, kararın yalnızca ateşkes süresiyle sınırlı olduğu vurgulandı.

Brent petrolün varil fiyatı, Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine tamamen açık olacağı açıklamasının ardından yüzde 8,7 düşüşle 90 dolar seviyesine geriledi.

TRUMP'TAN İRAN'A TEŞEKKÜR

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin Truth Social medya hesabından açıklama yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin açıklamasına teşekkür eden Trump, şöyle konuştu:

"İran, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık ve geçişe hazır olduğunu duyurdu. Teşekkür ederim."

Trump ayrıca, "Hürmüz Boğazı tamamen açık ve ticaret ile serbest geçişe hazırdır. Ancak İran’a yönelik deniz ablukası, İran ile yürütülen süreç yüzde 100 tamamlanana kadar tüm gücü ve etkisiyle yürürlükte kalmaya devam edecektir. Bu süreç, konuların çoğunun zaten müzakere edilmiş olması nedeniyle çok hızlı ilerleyecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA