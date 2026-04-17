İran Hürmüz Boğazı'nı Açtı, Trump Teşekkür Etti

İran, ateşkes süresince Hürmüz Boğazı’nı ticari gemilere yeniden açtığını duyurdu. Bunun üzerine Brent fiyatı sert düşerken, ABD Başkanı Trump’tan dikkat çeken teşekkür mesajı geldi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin geçişine izin verildiğini duyurdu.

Arakçi, paylaşımında, “Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından daha önce duyurulan koordineli güzergah üzerinden, ateşkesin kalan süresi boyunca tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine tamamen izin verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, kararın yalnızca ateşkes süresiyle sınırlı olduğu vurgulandı.

Brent petrolün varil fiyatı, Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine tamamen açık olacağı açıklamasının ardından yüzde 8,7 düşüşle 90 dolar seviyesine geriledi.

TRUMP'TAN İRAN'A TEŞEKKÜR

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin Truth Social medya hesabından açıklama yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin açıklamasına teşekkür eden Trump, şöyle konuştu:

"İran, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık ve geçişe hazır olduğunu duyurdu. Teşekkür ederim."

Trump ayrıca, "Hürmüz Boğazı tamamen açık ve ticaret ile serbest geçişe hazırdır. Ancak İran’a yönelik deniz ablukası, İran ile yürütülen süreç yüzde 100 tamamlanana kadar tüm gücü ve etkisiyle yürürlükte kalmaya devam edecektir. Bu süreç, konuların çoğunun zaten müzakere edilmiş olması nedeniyle çok hızlı ilerleyecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Bu Sözlerle Katliam Yaptı! Kahramanmaraş'ta Okul Saldırısından Kurtulan Fatma Dehşeti Anlattı Bu Sözlerle Katliam Yaptı! Kahramanmaraş'ta Okul Saldırısından Kurtulan Fatma Dehşeti Anlattı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda Önemli Açıklamalar: 'Türkiye Barışın Anahtarı' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar
ÇOK OKUNANLAR
Gülistan Doku'nun Ailesine Tunceli Adliyesi Önünde Saldırı Girişimi Sanık Yakınlarından Doku Ailesine Saldırı Girişimi
Şarkıcı Rıza Tamer Hayatını Kaybetti: Ölümü Şüpheli Bulundu, Savcılık Otopsi İstedi! Ölümü Şüpheli Bulundu, Savcılık Otopsi İstedi
Kahramanmaraş'taki Saldırganı Teşhis Eden Rehber Öğretmenin İfadesi Ortaya Çıktı: 'Üzerinden Şarjör Yere Düştü' Kahramanmaraş'taki Saldırganı Teşhis Eden Rehber Öğretmenin İfadesi Ortaya Çıktı: 'Üzerinden Şarjör
Gülistan Doku Dosyasında Bir İlk: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel Hakkında Soruşturma Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel Hakkında Soruşturma
Otobüs Yolculuklarında Bir Devir Kapanıyor: Yıllarca Bedava Olan Hizmet Artık Ücretli Olacak Otobüs Yolculuklarında Bir Devir Kapanıyor: Yıllarca Bedava Olan Hizmet Artık Ücretli Olacak