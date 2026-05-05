'ABD Gemileri Hürmüz'de Mahsur Kaldı' İddiası

İran’ın yarı resmi haber ajansı Fars, Umman kıyılarına yakın bölgede ABD bayraklı iki ticaret gemisinin kayalık alana girerek sıkıştığını iddia etti.

İran basınında yer alan haberlere göre, Hürmüz Boğazı’nın güneyinde, kayalıkların yoğun olduğu bir bölgede rotasından sapan iki ABD gemisi, bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle hareket edemez hale geldi.

Tahran yönetimi, bu gemilerin bölgedeki geçiş kurallarına aykırı hareket ettiğini savunurken, suların kontrolünün tamamen kendi ellerinde olduğu mesajını yineledi.

Kaynak: AA