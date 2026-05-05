Trump Fed Başkanı'nı Çöpe Attı: 'Çok Geç Powell'

Donald Trump, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ı hedef almayı sürdürüyor.

Truth Social hesabından Trump, Powell’ın çöp konteynerine düştüğünü gösteren yapay zeka ürünü bir görseli paylaştı.

ABD Başkanı paylaşımına, Powell'a taktığı "çok geç" lakabını da şu sözlerle ekledi: “‘Çok geç’ Amerika için bir felaket! Faiz oranları çok yüksek!”

Geçtiğimiz hafta FED, politika faizini yüzde 3.50 - yüzde 3,75 aralığında sabit tuttu. Trump ise bu oranın düşmesi gerektiğini savunuyor ve Powell’a faiz indirimi yapması için çağrıda bulunuyor.

Fed Başkanı Powell, 29 Nisan'da düzenlediği basın toplantısında, başkan olarak görev süresi 15 Mayıs'ta sona erdikten sonra henüz belirli olmayan bir süre boyunca yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam edeceğini açıklamıştı.Powell'ın görev süresi sona erdikten sonra bankanın yönetim kurulunda kalma kararına ilişkin görüşü ve bu konuda bir adım atıp atmayacağı sorulan Trump, "Hayır, umurumda değil, kalırsa kalsın." yanıtını vermiş, "Ben sadece Kevin'ın (Warsh) başkan olmasından emin olmak istedim." eklemesini yapmıştı.

"ONU KİM İŞE ALIR”

Powell'ın başkanlık görevinin sona ermesinin ardından yönetim kurulunda kalacağını açıklamasını "çok sıra dışı" olarak nitelendiren Trump, "Bunu tahmin etmiştim çünkü açıkçası onu kim işe alır ki? Bu yüzden kalacağını tahmin etmiştim." diye konuştu.

Kaynak: AA