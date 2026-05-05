Trump'tan 'İran Savaşı 3 Hafta Daha Uzayabilir' Çıkışı

Orta Doğu'da gerginlikler sürerken, ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın 3 hafta daha uzayabileceğini belirtti. Trump, ABD'nin Tahran'ın 8 'küçük, hızlı gemisini' imha ettiğini kaydetti.

'3 HAFT DAHA SÜRER'

ABD Başkanı, "Yapmamız gereken işlerin çoğunu hallettik; muhtemelen iki hafta, iki hafta, belki de üç hafta daha sürer. Ve zaman bizim için çok önemli değil" ifadelerini kullandı.

'İRAN HALKI SİLAH TEMİN EDİYOR'

Trump ayrıca İran halkının rejime karşı "silah temin etmeye başladığını" belirterek, "silahlarını alır almaz, oradaki herkesten daha iyi savaşacaklar" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi