Tom Barrack'tan Türkiye Çıkışı: Bölgede İşleyen Tek NATO Üyesi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, bu yıl "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

‘BÖLGEDE İŞLEYEN TEK NATO ÜTESİ’

Barrack, Türkiye’nin bölgedeki rolüne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Barrack, Türkiye’yi “bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi” olarak nitelendirdi.

‘CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A BÜYÜK SAYGIM VAR’

Barrack, İsrail ile Türkiye arasındaki gerilime de değinerek, iki ülke arasındaki durumun “sadece retorik” düzeyinde olduğunu ifade etti.

ABD'li elçi, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük saygım var" derken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ise “kendi ülkesi için iyi olanı yapmaya çalıştığını” iddia etti.

LÜBNAN’DA ATEŞKES UYARISI

Lübnan’daki ateşkes sürecine de değinen Barrack, İsrail’in kendisine yönelik bir silahlı saldırı olması durumunda ateşkesi sürdürmeyeceğini dile getirdi. Bu açıklama, bölgede kırılgan olan ateşkes dengelerine ilişkin yeni bir uyarı olarak değerlendirildi.

Kaynak: Haber Merkezi