6 yıllık evli ve iki çocuklu çift kardeş çıktı!

Türk filmini aratmayan olay İngiltere'de yaşandı. 6 yıllık evli olan ve 2 çocuğunun annesinin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvuru yapan çift korkunç bir gerçekle karşı karşıya kaldı.

6 yıllık evli ve iki çocuklu çift kardeş çıktı!

Karısının yaşadığı hastalık nedeniyle böbrek nakline ihtiyaç duyulduğunu açıklayan koca, "Karım oğlumuz doğduktan sonra hastalandı. Doktorlar acilen böbrek nakli yapılması gerektiğini söyleyince akrabalarımızla iletişime geçtik. Ancak uygun bir donör çıkmadı" ifadelerini kullandı.

Donör bulunamayınca doktorlara başvuran çift hayatlarını mahveden gerçeği öğrendi.

tv100.com'un İngiliz Daily Mirror gazetesinden derlediği habere göre yapılan testin ardından doktorlar tekrar çifte ulaştı. HLA doku testinin sonuçları çifte aktarılırken, doktorlar "Test sonuçlarından elde edilen bazı bilgiler nedeniyle ek test yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Talihsiz çift doktorların isteklerini kabul etti ancak test sonuçlarıyla gelen gerçek ikisini de şoke etti. 

Test sonuçlarına göre çiftin anormal derecede yüksek bir eşleşme yüzdesine sahip oldukları ortaya çıktı. Karı koca arasında bu denli eşleşme durumunun çok nadir görüldüğünü söyleyen doktorlar, çifte "Sadece kardeşlerin bu değerlere sahip olabildiğini" söyledi.


6 yıllık eşinin akrabası hatta kardeşi olabileceğini öğrenen koca şoke oldu. Eşi ile büyüdüğü yerden çok uzakta tanıştığını, kendi biyolojik ailesi ile de hiçbir bağı olmadığını söyleyen talihsiz koca sosyal medyada paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Şaka yapmıyorum karımla akrabayız. Bu durumla ilgili ne yapacağımı bilmiyorum. Belki bu yanlış olabilir ama sonuçta o benim çocuklarımın annesi..."

Kanal D'de yeni karar.. Üç Kız Kardeş seyircileri hiç beklemiyordu Kanal D'de yeni karar.. Üç Kız Kardeş seyircileri hiç beklemiyordu
Diş ağrısını kesen 2 malzemeli karışım! Bir tutam sürmek bile yetiyor Diş ağrısını kesen 2 malzemeli karışım! Bir tutam sürmek bile yetiyor
Türkiye'nin Finlandiya kararı sonrası Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü Türkiye'nin Finlandiya kararı sonrası Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Putin'e tutuklama kararı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Putin'e tutuklama kararı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul seçimini doğru tahmin eden şirketten son anket: İşte bugün seçim olsa ortaya çıkacak tablo! İstanbul seçimini doğru tahmin eden şirketten son anket: İşte bugün seçim olsa ortaya çıkacak tablo!
Mart ayında kar sürprizi: İstanbul'un kapısına dayandı! Mart ayında kar sürprizi: İstanbul'un kapısına dayandı!
'7,2 büyüklüğünde deprem bekliyoruz' diyerek uyardı: Naci Görür zemini sağlam olan ilçeleri açıkladı '7,2 büyüklüğünde deprem bekliyoruz' diyerek uyardı: Naci Görür zemini sağlam olan ilçeleri açıkladı
Selçuk Geçer, doları olanlara seslendi: 'Dört gün sonra ters köşe olacaksınız' Selçuk Geçer, doları olanlara seslendi: 'Dört gün sonra ters köşe olacaksınız'
İslam Memiş, yükselişin ardından gram altın sahiplerini uyardı: Sakın bu tuzağa düşmeyin İslam Memiş, yükselişin ardından gram altın sahiplerini uyardı