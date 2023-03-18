6 yıllık evli ve iki çocuklu çift kardeş çıktı!

Karısının yaşadığı hastalık nedeniyle böbrek nakline ihtiyaç duyulduğunu açıklayan koca, "Karım oğlumuz doğduktan sonra hastalandı. Doktorlar acilen böbrek nakli yapılması gerektiğini söyleyince akrabalarımızla iletişime geçtik. Ancak uygun bir donör çıkmadı" ifadelerini kullandı.

Donör bulunamayınca doktorlara başvuran çift hayatlarını mahveden gerçeği öğrendi.

tv100.com'un İngiliz Daily Mirror gazetesinden derlediği habere göre yapılan testin ardından doktorlar tekrar çifte ulaştı. HLA doku testinin sonuçları çifte aktarılırken, doktorlar "Test sonuçlarından elde edilen bazı bilgiler nedeniyle ek test yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Talihsiz çift doktorların isteklerini kabul etti ancak test sonuçlarıyla gelen gerçek ikisini de şoke etti.

Test sonuçlarına göre çiftin anormal derecede yüksek bir eşleşme yüzdesine sahip oldukları ortaya çıktı. Karı koca arasında bu denli eşleşme durumunun çok nadir görüldüğünü söyleyen doktorlar, çifte "Sadece kardeşlerin bu değerlere sahip olabildiğini" söyledi.



6 yıllık eşinin akrabası hatta kardeşi olabileceğini öğrenen koca şoke oldu. Eşi ile büyüdüğü yerden çok uzakta tanıştığını, kendi biyolojik ailesi ile de hiçbir bağı olmadığını söyleyen talihsiz koca sosyal medyada paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Şaka yapmıyorum karımla akrabayız. Bu durumla ilgili ne yapacağımı bilmiyorum. Belki bu yanlış olabilir ama sonuçta o benim çocuklarımın annesi..."