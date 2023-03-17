Rusya, Ukrayna için gönderilecek jetleri imha etmekle tehdit etti!

Kremlin, Polonya ve Slovakya’nın Ukrayna için savaş jeti göndereceğini açıklamasının ardından, müttefikleri tarafından verilen tüm savaş uçaklarını imha etmekle tehdit etti.

Rusya, Ukrayna için gönderilecek jetleri imha etmekle tehdit etti!

BBC'nin haberine göre, Slovakya, Polonya'dan bir gün sonra Cuma günü Kiev'e Sovyet dönemi MiG-29 uçağı taahhüt eden ikinci NATO ülkesi oldu.

Batılı ülkelerden F-16 gibi modern jetler talep eden Ukrayna’nın istekleri, uçakların uzun eğitim süreleri sebebiyle mümkün gözükmüyor.

UÇAKLAR, UKRAYNA İÇİN ANAHTAR NİTELİĞİNDE

Ukrayna, kendilerine verilecek olan ekstra uçakları Rusya'nın işgalinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, savunmasının ve olası karşı saldırılarının anahtarı olarak görüyor.

Diğer NATO ülkeleri, Ukraynalı pilotların uçmak üzere eğitildiği MiG gibi Sovyet dönemi uçaklarını göndermeyi düşünüyor.

"TAHAMMÜL GÖSTERİLMEYECEK"

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, gönderilecek uçakların "özel askeri operasyonunun" sonucunu etkilemeyeceğini, yalnızca "Ukrayna ve Ukrayna halkına ek sıkıntılar getireceğini" söyleyerek planları kınadı ve "Elbette özel askeri operasyon sırasında tüm bu teçhizat imhaya tabi tutulacak" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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