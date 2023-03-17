Atsu için cenaze töreni: Gana Devlet Başkanı da katıldı

Hatay’da geçen ay meydana gelen depremde hayatını kaybeden Christian Atsu için cenaze töreni düzenlendi. Törende, aralarında Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo'nun da bulunduğu yüzlerce kişi Atsu’yu andı. Cenazesi Gana'nın başkenti Akra'daki Devlet binasının dışında tutulan Atsu için düzenlenen törende Gana milli takımı ve Hatayspor'un temsilcileri de yer aldı.

Atsu'nun cansız bedeni depremden iki hafta sonra apartmanının enkazından çıkarıldı ve yaklaşık bir ay önce Gana'ya iade edildi. Gana'nın güneydoğusundaki köyüne daha sonra gömülecek. Kariyerine Hatayspor’da devam ediyordu.

"SENİ SEVİYORUM SEVGİLİM"

BBC'nin aktardıklarına göre; 31 yaşındaki Atsu, kariyerinin çoğunu İngiltere Premier Ligi'nde Chelsea, Newcastle ve Everton gibi kulüplerde oynayarak geçirdi. Kariyerinin son zamanlarını Türkiye’de Hatayspor ile geçiren Atsu’yu anma törenine yüzlerce insan katıldı.

Futbolcunun eşi Marie-Claire Rupio, "Seni seviyorum sevgilim, ölürken de aynısını yapacağım" açıklamasında bulundu

Göz yaşlarına hakim olamayan eşi, duygu dolu anların ardından konuşmasını okuması için Atsu'nun kız kardeşine verdi. Atsu'nun kız kardeşi, "Yalnız gitmedin, çünkü bir parçam seninle gitti" diye devam etti.

Kaynak: Gerçek Gündem