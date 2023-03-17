Erdoğan Finlandiyalı mevkidaşı Niinistö'yü karşıladı: Görüşmenin ana gündemi NATO üyeliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiyalı mevkidaşı Niinistö'yü resmi törenle karşıladı.

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Erdoğan Finlandiyalı mevkidaşı Niinistö'yü karşıladı: Görüşmenin ana gündemi NATO üyeliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö’yü törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lider diplomasisine bugün de devam edecek. Erdoğan, resmi törenle karşıladığı Finlandiyalı mevkidaşı Niinisto ile görüşecek. Görüşmenin gündemi Finlandiya'nın NATO üyeliği olacak.

Haziran 2022'de Madrid'de imzalanan 3'lü muhtıra kapsamındaki son durum değerlendirilecek. Finlandiya’nın mutabakatta taahhüt ettiği konulara uyup uymadığı gözden geçirilecek.

Erdoğan-Niinisto görüşmesinde Türkiye-Finlandiya ilişkileri de konuşulacak. Ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler masaya yatırılacak.

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