Nijerya'da silahlı saldırıda 15 kişi öldü

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

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Nijerya'da silahlı saldırıda 15 kişi öldü

Nijerya'da, Katsina Polis Sözcüsü Gambo İsah, yaptığı açıklamada, Zamfara eyaletinin Majifa köyünde düzenlenen resepsiyon sırasında silahlı ve motosikletli kişilerin çevreye ateş açtıklarını belirtti.

İsah, saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

Polisin hala saldırıyla ilgili bilgileri derlediğini anlatan İsah, bazı silahlı saldırganların da öldürüldüğünü ifade etti.

Öte yandan ulusal basındaki haberlerde saldırıda 22 kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Kaynak: AA

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