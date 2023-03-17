Çin Devlet Başkanı Şi, Moskova'da Putin ile görüşecek!

BBC’nin haberine göre; Kremlin'den yapılan açıklamada, iki liderin "kapsamlı bir ortaklık ve stratejik işbirliğini derinleştirmek” için görüşeceği belirtildi.

Ziyaret, bir Rus müttefiki olan Pekin'in Ukrayna'daki savaşı sona erdirme önerileri sunmasıyla gelişecek.

BİR DİZİ ÖNEMLİ BELGENİN İMZALANMASI BELENİYOR

Pekin dışişleri bakanlığı, Şi'nin, Putin'in daveti üzerine 20-22 Mart tarihleri arasında Rusya'da olacağını söyledi.

Bakanlık sözcüsü Wang Wenbin, görüşmenin amacının ikili güveni derinleştirmek olduğunu söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem