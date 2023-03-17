Putin ve Aliyev telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Putin ve Aliyev telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin üçlü bildirilerine dayanarak Güney Kafkasya'da güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik pratik önlemleri müzakere etti.

Putin ve Aliyev, bölgede ulaşım ve lojistik ile ekonomik ilişkilerin gelişimi hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

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