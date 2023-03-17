Erdoğan açıkladı: Finlandiya'nın NATO üyeliğine Türkiye'den onay

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliğine Türkiye'nin onay verdiğini duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Türkiye ve Finlandiya tarihi olarak iyi ilişkiler içinde bulunan iki dost ülkedir. 1924 yılında imzalanan anlaşmayla tesis edilen ilişkiler daha da güçlenmiştir.

Finlandiya hükümeti ile halkının gösterdiği dayanışma için bir kez daha teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizde Türkiye-Finlandiya ilişkilerini geliştirmekteki ortak niyeti teyit ettik. Geçen yıl ikili ticaret hacmimiz 2 milyar doları geride bıraktı. Orat hedefimiz ilk etapta 3 milyar Dolar daha sonra da 5 milyar dolara ulaşmak. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi çeşitlendirmeye hazırız.

Görüşmelerimizde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel mevzuları ele aldık. Finlandiya'nın Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği güçlü desteği önemsiyoruz.

"SAMİMİ ADIMLAR ATTIKLARINI GÖRDÜK"

Finlandiya'nın NATO'ya başvuru konusu görüşmelerde önemli yer tuttu. Finlandiya ve İsveç'in katılım sürecinin başlatılmasına Madrid'te onay vermiştik. Türkiye'nin haklı tereddütlerini giderilmesini istemiştik.

Finlandiya'nın bu konuda samimi adımlar attıklarını gördük. Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokoünün TBMM'deki onay sürecini başlatmaya karar verdik."

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'nun açıklamaları ise şöyle:

"(Cumhurbaşkanı Erdoğan için) Dünyanın her yerinde herkesle konuşabilen çok az kişiden birisiniz. Belki de bunu sadece siz yapıyorsunuz."