Türkiye'nin Finlandiya kararı sonrası Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

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Türkiye'nin Finlandiya kararı sonrası Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanlığı, görüşmeye ilişkin; "Görüşmede, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik sürecine dair gelişmeler ele alındı. Erdoğan, İsveç’le görüşmeleri iyi niyetle sürdürme kararlılığında olduklarını, sürecin nasıl ilerleyeceğinin İsveç’in atacağı somut adımlarla doğrudan bağlantılı olacağını kaydetti" açıklamasını yaptı. 

Cumhurbaşkanlığı sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Görüşmede, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik sürecine dair gelişmeler ele alındı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu süreçte Finlandiya’nın sergilediği tutumla, İsveç’ten olumlu şekilde ayrıştığını belirterek, Finlandiya’nın NATO’ya Katılım Protokolü’nün Türkiye Büyük Millet Meclisindeki onay sürecini başlatmaya karar verdiklerini ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç’le görüşmeleri iyi niyetle sürdürme kararlılığında olduklarını, sürecin nasıl ilerleyeceğinin İsveç’in atacağı somut adımlarla doğrudan bağlantılı olacağını kaydetti."

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