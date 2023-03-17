Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Putin'e tutuklama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e savaş suçu işlediği iddiasıyla tutuklama kararı çıkardı.

Daily Mail'in haberine göre, UCM Putin'i, askerlerinin Ukrayna'da işlediği savaş suçlarından sorumlu olduğu kararını verdi.

Yargıçlar şüphelilerin Ukraynalı çocuklara zarar verecek şekilde, nüfusun yasadışı şekilde sınır dışı edilmesi ve Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinden Rusya Federasyonu'na nüfus transferi gerçekleştirdiğini değerlendirdi.

İddiaya göre yargıçlar gizli tutuklama emri çıkarmayı düşündüler ancak bu emrin kamuoyuna açıklanmasının suçların daha fazla işlenmesinin önlenmesine katkıda bulunabileceğine karar verdiler.