23 Nisan coşkusu ABD'ye uzandı: Texas'ta bir belediye başkanı koltuğunu Türk çocuklara devretti

ABD'de Texas eyaletindeki Plano'nun Belediye Başkanı John Muns, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Türk çocuklara devretti.

23 Nisan coşkusu ABD'ye uzandı: Texas'ta bir belediye başkanı koltuğunu Türk çocuklara devretti

ABD’nin Texas eyaletinde Türk toplumunu temsil eden "Turkish Society of Texas (TURKSOTX)" derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Plano Belediye Başkanı Muns'u makamında ziyaret etti.

23 Nisan coşkusu ABD'ye uzandı: Texas'ta bir belediye başkanı koltuğunu Türk çocuklara devretti - Resim : 1

Bölgede yaşayan 5-12 yaş arası Türk çocuklarını kabul eden Muns, onlarla sohbet etti ve hediyeler verdi.

23 Nisan coşkusu ABD'ye uzandı: Texas'ta bir belediye başkanı koltuğunu Türk çocuklara devretti - Resim : 2

Muns'un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık makam koltuğunu temsili olarak devrettiği çocuklar arasında Deniz Gürman, Atakan Ayata, Atlas Bal, Demir Yarımer, Ayla Deveci, Ahmet Efe Bektaş, Ella Kasaburi, Alp Tanrıverdiler, Ata Canberk ve Arya Bal yer aldı.

23 Nisan coşkusu ABD'ye uzandı: Texas'ta bir belediye başkanı koltuğunu Türk çocuklara devretti - Resim : 3

Belediye Başkanı'nın koltuğuna oturan 5 yaşındaki Deniz Gürman'ın "Bu yıl kentte çocuklar için neler yapılmasının planlandığını" sorması üzerine Muns, 23 Nisan'ın Plano'da da bayram olarak kutlanacağı ve bunun için bir bildiri yayımladıkları yanıtını verdi.

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Muns, 23 Nisan'ın Plano'da bayram ilan edilmesine ilişkin bildiriyi TURKSOTX Başkanı Şaduman Gürbüz'e sundu.

Kaynak: AA

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