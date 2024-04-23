Irak’ta ABD güçlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı

ABD’li bir yetkili, Irak’ın batısında ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı düzenlendiğini açıkladı.

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Irak’ta ABD güçlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı

Irak ve Suriye’deki ABD askerlerinin bulunduğu üslere yönelik saldırılar yeninden başladı. ABD’li bir yetkili, Irak’ın batısında ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Yetkili, söz konusu saldırının şubattan bu yana Irak’taki üslere yönelik ikinci saldırı olduğunu belirterek, “Dün Ayn el-Esad Hava Üssü'ne yönelik, yaralanma ya da hasara yol açmayan bir saldırı oldu. Bu, 4 Şubat'tan bu yana ABD güçlerine yönelik ikinci saldırıydı" dedi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023’ten itibaren geçtiğimiz şubat ayına kadar Irak ve Suriye'deki ABD birliklerine yönelik 165'ten fazla saldırı düzenlenmişti.

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Öte yandan Suriye’nin Haseke bölgesinde ABD güçlerinin bulunduğu Harap el-Cir Üssü’ne 21 Nisan’da Irak topraklarından 5 roket fırlatılmıştı.

Kaynak: İHA

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