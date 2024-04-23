İngiltere'de skandal olay: Morga girip cesetle cinsel ilişkiye girdi!

İngiltere'de bir hastane morgunda yaşanan korkunç olayda, Damon Tingay isimli bir şahıs, morga izinsiz girerek bir cesetle ilişkiye girdiği itirafıyla tutuklandı. Bu skandal olay, hastane ve ailede büyük bir şok ve üzüntüye yol açtı.

Olay sonrası Tingay tutuklanarak mahkemeye sevk edildi. Yargıç, bu tür bir suçun ilk kez yaşanması nedeniyle, ceza davası öncesinde Tingay'ın psikiyatrik bir değerlendirmeden geçmesini istedi.

HASTANE ÖZÜR DİLEDİ

Hastane yönetimi ise yaşanan bu skandal olaydan dolayı aileden ve halktan özür dilediğini açıkladı. Hastane yetkilileri, morgun güvenliğini gözden geçirerek benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemleri alacaklarını da belirtti.

Bu olay, İngiltere'de büyük bir yankı uyandırdı. Hastanelerin güvenliği ve morgların denetlenmesi konusunda tartışmalar başladı.