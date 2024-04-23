İngiltere'nin göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı parlamentodan geçti

İngiltere'de düzensiz göçmenlerin Ruanda'ya sınır dışı edilmesine yönelik yasa tasarısı parlamentodan geçti, İngiltere Kralı 3. Charles'ın onayının ardından yasalaşacak.

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İngiltere'nin göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı parlamentodan geçti

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası ile üst kanadı Lordlar Kamarası'nın onayından geçen Ruanda'nın Güvenliği Yasa Tasarısı'na (Ruanda Planı) ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sunak, dönüm noktası niteliğindeki mevzuatın kabul edilmesinin, sadece ileriye doğru atılmış adım değil, göç konusundaki küresel denklemde köklü değişiklik anlamına geldiğini savundu.

Ruanda Yasa Tasarısı'nı, savunmasız göçmenleri tehlikeli geçişler yapmaktan caydırmak ve onları istismar eden suç çetelerinin iş modelini kırmak için sunduklarını ileri süren Sunak, şunları kaydetti:

"Bu yasa tasarısının kabul edilmesi, bunu yapmamızı sağlayacak ve buraya yasa dışı yollardan gelirseniz burada kalamayacağınızı çok net şekilde ortaya koyacak. Şu anda odak noktamız (Ruanda'ya) uçuşları başlatmak ve bunu yaparken ve hayat kurtarırken önümüzde hiçbir engelin duramayacağı konusunda netim."

İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly de söz konusu mevzuatla, artık hükümetin Ruanda planlarına devam edebileceği ve İngiltere'de bulunmaya hakkı olmayanları ülkeden çıkarmaya başlayabilecekleri anlamına geldiğini kaydetti.

Ülkede düzensiz göçmenleri Ruanda'ya sınır dışı edecek yasa tasarısı, Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası arasında defalarca gidip gelmesinin ardından parlamentodan geçti. Tasarı, İngiltere Kralı 3. Charles'ın onayının ardından yasalaşacak.

Başbakan Sunak, dün yaptığı açıklamada, ülkedeki düzensiz göçmenleri Ruanda'ya sınır dışı edecek uçakların 10 ile 12 hafta içinde kalkacağını söylemişti.

Kaynak: AA

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