Ruhsatsız maden ocakları kapatıldı

Ruhsatı olmadan kaçak bir şekilde işletildiği tespit edilen 3 maden ocağının kapıldığı belirtildi.

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Ruhsatsız maden ocakları kapatıldı

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 3 maden ocağı ekiplerce kapatıldı. Ele geçirilen malzemeler de Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik baskınlar gerçekleştirildi.

Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği tespit edilen 3 ocakta 6 ton kömür, 30 metre uzunluğunda ray, vinç ve kömür taşımada kullanılan tonluk vagon ele geçirildi.

Ocaklar TTK ekiplerince kapatılırken ele geçirilen malzemeler Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Ele geçirilen 6 ton kömür ise Özel İdare ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Zonguldak Maden
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