Ketaib Hizbullah, ABD güçlerine saldırılarını yeniden başlattı

Suriye'nin kuzeydoğusundaki ABD askeri üssüne Irak'ın Zummar kasabasından beş roket fırlatılmasının ardından İran destekli Ketaib Hizbullah, ABD kuvvetlerine saldırılarını sürdüreceklerini bildirdi. Dün meydana gelen patlamaların ardından, saldırıları üstlenen olmamıştı.

Kataib Hizbullah'a bağlı Telegram kanalındaki gönderide, yaklaşık üç aylık bir aradan sonra saldırılara yeniden başlama kararı alındığı belirtildi. ABD güçlerine yönelik saldırı, Irak'taki İran destekli grupların ABD birliklerine yönelik saldırılarını durdurduğu şubat ayının başından bu yana bir ilk oldu.

Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili, Irak'tan Suriye'nin Rumeylan bölgesindeki koalisyon üssüne beşten fazla füze atıldığını ancak hiçbir personelin yaralanmadığını bildirdi.