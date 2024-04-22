ABD'nin Suriye'deki üssüne İHA ve roket saldırısı

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de ABD üssüne, kamikaze insansız hava aracı (İHA) ve roketlerle saldırı düzenlendi.

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ABD'nin Suriye'deki üssüne İHA ve roket saldırısı

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'nin Yarubiye beldesindeki ABD güçlerinin konuşlandığı Harab Cir Havaalanı'ndaki üsse, kamikaze insansız hava aracı (İHA) ve roketlerle hedef alındı.

Saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket, İHA ve SİHA'larla saldırıyor.

Kaynak: AA

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