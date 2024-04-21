Netanyahu, esir takası anlaşması için Hamas'a 'askeri ve diplomatik' baskıyı artıracak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamursuz Bayramı dolayısıyla yayınladığı görüntülü mesajında, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri kurtarma misyonundan bir an bile vazgeçmediğini ve esir takası için tüm tekliflerinin Hamas tarafından reddedildiğini iddia etti. Ayrıca, Hamas'ın İsrail'deki ayrışmadan yararlandığını ve hükümete yönelik baskıdan cesaret aldığını öne sürdü.

Netanyahu, ilerleyen günlerde Hamas'ın üzerindeki "diplomatik ve askeri baskıyı artıracaklarını" çünkü bunun esirleri geri getirmek ve "zafer kazanmak" için tek yol olduğunu ileri sürdü.

Netanyahu ayrıca, "İsrail ordusunun savunma ve saldırıda güçlü olduğunu, düşmanlarının İsrail'e galip gelemeyeceğini, kendilerinin üstün olacağını" söyledi.

Ayrıca, ABD'nin Batı Şeria'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail ordusuna bağlı "Netzah Yehuda" taburuna yaptırım uygulamayı planladığı haberlerine ilişkin, "Eğer ki birisi İsrail ordusunda bir birime yaptırım uygulayabileceğini düşünüyorsa buna karşı tüm gücümle savaşacağım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA