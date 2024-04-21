Paris'te binlerce vatandaş, ırkçılık ve İslam karşıtlığı için bir araya geldi

Fransa'nın başkenti Paris'te yüzlerce gösterici, ülkedeki polis şiddetini ve Gazze'de yaşanan insani krizi protesto etti.

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Paris'te binlerce vatandaş, ırkçılık ve İslam karşıtlığı için bir araya geldi

Fransa'nın başkenti Paris'te toplanan göstericiler, ülkedeki polis şiddetini, Gazze'de yaşanan insani krizi ve İslam karşıtlığını protesto etmek için yürüdü.

Eylemciler, "Irkçılığı durdurun, İslam karşıtlığını durdurun", "Çocuklarımız tehlikede", "Gazze'de soykırımı durdurun", "Sömürgecilik karşıtı antisiyonist direniş" yazılı pankartlar açtı.

Binlerce kişinin katıldığı gösteride, Fransa’da hükümet karşıtı Sarı Yelekliler hareketinin önde gelen isimleri, Filistin'e verdiği destekle bilinen muhalif Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekilleri ve siyahi göçmenler yer aldı.

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