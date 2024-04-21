Myanmar'daki çatışmalar nedeniyle Arakanlı Müslümanlar Bangladeş sınırına sığınıyor

Myanmar'da artan çatışmaların sonucunda yerlerinden edilen binlerce Arakanlı Müslüman (Rohingya), Bangladeş ile Myanmar sınırında bulunan Naf Nehri yakınlarında sığındı. Bangladeş'in Cox's Bazar şehrindeki bir mülteci kampında kalan topluluk lideri Mohammad Nur Hashem, çatışmalar nedeniyle yerinden edilen Arakanlı Müslümanlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Hashem, Myanmar'da artan çatışmalardan kaçan binlerce Arakanlı Müslümanın sığınma amaçlı Naf Nehri yakınlarında toplandığını belirtti.

Hashem, 200'e yakın kişinin Bangladeş sınırını geçerek Cox's Bazar'daki mülteci kamplarına ulaştığını söyledi. Ayrıca, Myanmar'daki askeri yönetimle silahlı gruplar arasındaki çatışmaların yoğunlaşmasıyla yeğenlerinden birinin de Arakan eyaletinde bulunan köyünden ayrıldığını ve onunla iletişim kuramadıklarını aktardı.

Cox's Bazar'da kalan bir diğer Arakanlı Müslüman olan Mohammed Rezuwan Khan da yaklaşık bin Arakanlı Müslümanın güneydoğu sınırı boyunca toplandığını belirtti.

Khan, Arakanlı Müslümanların her gün gruplar halinde Bangladeş sınırı boyunca toplanmaya çalıştığını ancak sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle Bangladeş'e girişlerine neredeyse hiç izin verilmediğini ifade etti.

Kaynak: AA