Myanmar'daki çatışmalar nedeniyle Arakanlı Müslümanlar Bangladeş sınırına sığınıyor

Binlerce Arakanlı Müslümanın Myanmar'da artan çatışmalardan kaçarak Naf Nehri yakınlarında toplandığı bildirildi.

Son Güncelleme:
Myanmar'daki çatışmalar nedeniyle Arakanlı Müslümanlar Bangladeş sınırına sığınıyor

Myanmar'da artan çatışmaların sonucunda yerlerinden edilen binlerce Arakanlı Müslüman (Rohingya), Bangladeş ile Myanmar sınırında bulunan Naf Nehri yakınlarında sığındı. Bangladeş'in Cox's Bazar şehrindeki bir mülteci kampında kalan topluluk lideri Mohammad Nur Hashem, çatışmalar nedeniyle yerinden edilen Arakanlı Müslümanlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Hashem, Myanmar'da artan çatışmalardan kaçan binlerce Arakanlı Müslümanın sığınma amaçlı Naf Nehri yakınlarında toplandığını belirtti.

Hashem, 200'e yakın kişinin Bangladeş sınırını geçerek Cox's Bazar'daki mülteci kamplarına ulaştığını söyledi. Ayrıca, Myanmar'daki askeri yönetimle silahlı gruplar arasındaki çatışmaların yoğunlaşmasıyla yeğenlerinden birinin de Arakan eyaletinde bulunan köyünden ayrıldığını ve onunla iletişim kuramadıklarını aktardı.

Cox's Bazar'da kalan bir diğer Arakanlı Müslüman olan Mohammed Rezuwan Khan da yaklaşık bin Arakanlı Müslümanın güneydoğu sınırı boyunca toplandığını belirtti.

Khan, Arakanlı Müslümanların her gün gruplar halinde Bangladeş sınırı boyunca toplanmaya çalıştığını ancak sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle Bangladeş'e girişlerine neredeyse hiç izin verilmediğini ifade etti.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Reyting kaybı finale sürüklüyor. Star TV'nin dev bütçeli dizisinden kötü haber Reyting kaybı finale sürüklüyor. Star TV'nin dev bütçeli dizisinden kötü haber
ABD'de sokak partisine silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı ABD'de sokak partisine silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı
Spice Girls yeniden bir arada Spice Girls yeniden bir arada
Show TV'den Kızılcık Şerbeti kararı. Final iddiaları vardı... Üzücü haber geldi Show TV'den Kızılcık Şerbeti kararı. Final iddiaları vardı... Üzücü haber geldi
ÇOK OKUNANLAR
Metin Akpınar'ın kızlarına bakan komşu konuştu: O sözü hiç unutamam... Metin Akpınar'ın kızlarına bakan komşu konuştu
İlber Ortaylı'dan Galataport'a tepki İlber Ortaylı'dan Galataport'a tepki
Resmen şifa kaynağı! Yılda yalnızca 2 ay hasadı yapılıyor: Tezgahtaki yerini aldı Resmen şifa kaynağı! Tezgahtaki yerini aldı
Hülya Avşar: Ünlü olduğumu Kaya sayesinde anladım Hülya Avşar: Ünlü olduğumu Kaya sayesinde anladım
Küflenmiş çikolatayı eleştiren tüketiciye, markanın CEO'sundan sert cevap: Tepkiler üzerine paylaşımını sildi Küflenmiş çikolatayı eleştiren tüketiciye, markanın CEO'sundan sert cevap