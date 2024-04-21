ABD'de sokak partisine silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı

ABD, Memphis'de düzenlenen bir sokak partisinde yaşanan silahlı saldırıda 14 kişi yaralandı, iki kişi hayatını kaybetti.

ABD'de sokak partisine silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı

ABD'nin Tennessee eyaletinde bulunan Memphis kentinde bir sokak partisine düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi öldürüldü ve 14 kişi yaralandı.

T24'te yer alan habere göre, Memphis Polis Departmanı yaralılardan üçünün durumunun ağır halde hastaneye kaldırıldığını belirtirken, 11 kişi de özel araçlarla hastanelere götürüldü.

Polis, saldırının cumartesi günü 300 kadar kişinin toplandığı bir partiye yapıldığını belirtti. Düzenlenen basın toplantısında polis, toplamda 16 kişinin vurulduğunu ifade etti.

Polisler, yerel saatle 19.19 sularında olay mahalline geldiklerinde beş kişiyi vurulmuş halde bulduklarını ifade etti. İki kişinin olay yerinde öldüğü ilan edildi.

Cumartesi gecesi itibarıyla henüz olayla ilgili olarak kimse gözaltına alınmadı.

Yapılan açıklamaya göre polis, partide iki kişinin ateş açtığına inanıyor. Memphis Polis Şefi C.J. Davis, "Bu silahlı saldırının bir parçası olan kişilerin kimliğini tespit etmek için yorulmadan çalışıyoruz" dedi.

Gun Violence Archive'a göre Memphis'teki saldırıyla birlikte bu yıl ABD'de düzenlenen silahlı saldırı* sayısı 115'e yükseldi.

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