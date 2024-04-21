Çin'de 100 yılın felaketi bekleniyor: Turuncu alarm ilan edildi

Guangdong eyaletinin Sel ve Afet Önleme Dairesinden yapılan açıklamada, İnci Nehri'nin güney kollarından Bey Nehri'nde su seviyesinin 100 yılın en yüksek düzeyine çıktığı bildirildi.

Bey Nehri'ndeki su seviyesinin yarın öğle itibarıyla 37,3 metreye ulaşacağı ve bunun acil durum düzeyinin 5,8 metre üzerinde olduğu belirtilen açıklamada, bölgede büyük ölçekli su baskınlarının gerçekleşebileceği uyarısında bulunuldu.

Guangdong eyaletinin kuzey ve batı kesimlerini etkisi altına alan sağanak ve kuvvetli yağış son 3 gündür aralıksız olarak devam ederken, yağış miktarının nisan ortalamasının üzerine çıktığı bildirildi.

Ulusal Meteoroloji Merkezi, sel tehlikesi nedeniyle turuncu alarm ilan etti. Turuncu alarm, Çin'in 4 aşamalı sel uyarı sisteminde en yüksek ikinci seviyeyi temsil ediyor.

Kaynak: AA