Çin'de 100 yılın felaketi bekleniyor: Turuncu alarm ilan edildi

Çin'in Guangdog eyaletini kateden İnci Nehri'nin kollarından biri olan Bey Nehri'nde su seviyesi 100 yılın en yüksek düzeyine çıkması nedeniyle bölgede sel bekleniyor.

Son Güncelleme:
Çin'de 100 yılın felaketi bekleniyor: Turuncu alarm ilan edildi

Guangdong eyaletinin Sel ve Afet Önleme Dairesinden yapılan açıklamada, İnci Nehri'nin güney kollarından Bey Nehri'nde su seviyesinin 100 yılın en yüksek düzeyine çıktığı bildirildi.

Bey Nehri'ndeki su seviyesinin yarın öğle itibarıyla 37,3 metreye ulaşacağı ve bunun acil durum düzeyinin 5,8 metre üzerinde olduğu belirtilen açıklamada, bölgede büyük ölçekli su baskınlarının gerçekleşebileceği uyarısında bulunuldu.

Guangdong eyaletinin kuzey ve batı kesimlerini etkisi altına alan sağanak ve kuvvetli yağış son 3 gündür aralıksız olarak devam ederken, yağış miktarının nisan ortalamasının üzerine çıktığı bildirildi.

Ulusal Meteoroloji Merkezi, sel tehlikesi nedeniyle turuncu alarm ilan etti. Turuncu alarm, Çin'in 4 aşamalı sel uyarı sisteminde en yüksek ikinci seviyeyi temsil ediyor.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
ABD'de sokak partisine silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı ABD'de sokak partisine silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı
Artık seyredemeyeceksiniz. TRT1 dizisinin sadece geriye 3 bölümü kaldı.... Artık seyredemeyeceksiniz. TRT1 dizisinin sadece geriye 3 bölümü kaldı....
Reyting kaybı finale sürüklüyor. Star TV'nin dev bütçeli dizisinden kötü haber Reyting kaybı finale sürüklüyor. Star TV'nin dev bütçeli dizisinden kötü haber
Myanmar'daki çatışmalar nedeniyle Arakanlı Müslümanlar Bangladeş sınırına sığınıyor Myanmar'daki çatışmalar nedeniyle Arakanlı Müslümanlar Bangladeş sınırına sığınıyor
ÇOK OKUNANLAR
Metin Akpınar'ın kızlarına bakan komşu konuştu: O sözü hiç unutamam... Metin Akpınar'ın kızlarına bakan komşu konuştu
İlber Ortaylı'dan Galataport'a tepki İlber Ortaylı'dan Galataport'a tepki
Resmen şifa kaynağı! Yılda yalnızca 2 ay hasadı yapılıyor: Tezgahtaki yerini aldı Resmen şifa kaynağı! Tezgahtaki yerini aldı
Hülya Avşar: Ünlü olduğumu Kaya sayesinde anladım Hülya Avşar: Ünlü olduğumu Kaya sayesinde anladım
Küflenmiş çikolatayı eleştiren tüketiciye, markanın CEO'sundan sert cevap: Tepkiler üzerine paylaşımını sildi Küflenmiş çikolatayı eleştiren tüketiciye, markanın CEO'sundan sert cevap