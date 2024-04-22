Nur Şems Kampı baskınında öldüğü söylenen Kudüs Tugayları komutanı Muhammed Cabir ortaya çıktı

Tulkerim şehrinde bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'na yapılan baskında öldüğü iddia edilen İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Tugaylarının Nur Şems Tabur Komutanı Muhammed Cabir, Nur Şems Mülteci Kampı'na İsrail askerlerinin yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazesine katıldı.

'Ebu Şuca' (Cesurların Babası) lakaplı Cabir, katıldığı cenaze töreninde, 'Kampımızı işgal ettikleri doğrudur. Elhamdülillah Rabbim bizden şehitler seçti.' açıklamasında bulunarak, Kudüs Tugaylarından savaşçıların İsrail askerlerine karşı cesurca karşı koyduğunu belirtti.

İsrail'in henüz açıklamadığı ölü ve yaralıları olduğuna dikkati çeken Cabir, 'Düşmanımıza, İyade ve Munşiyye mahallelerinde yaşananları açıklaması için meydan okuyoruz.' dedi.

'İşgale karşı koyduk. Biz hala şehitlerin ve devrimcilerin yolundayız. Allah bizimle olduğu müddetçe bizi ne manevi ne de psikolojik olarak yenemeyeceksiniz.' şeklinde konuşan Cabir, Batı Şeria ve Gazze'deki savaşçıları selamladı.

İsrail basını, Kudüs Tugaylarının Nur Şems Tabur Komutanı Muhammed Cabir'in 19 Nisan günü İsrail askerleriyle girdiği çatışmada öldüğünü iddia etmişti.