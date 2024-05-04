Kastamonu Belediye Meclisi’nde 'TÜGVA' tartışması: AKP ile CHP arasında tansiyon yükseldi

Kastamonu Belediyesi’nin mayıs ayı Belediye Meclis toplantısında TÜGVA’ya ait taşınmazların tahsisini iptal eden karara AKP’li üyeler itiraz etti.

AKP’li meclis üyesinin TÜGVA için “Bunlar toplum yararına çalışan kuruluş” demesi tansiyonun yükselmesine neden oldu.

AKP'DEN TEPKİ GELDİ

AKP’li üyenin sözlerine yanıt veren Kastamonu Belediye Hasan Baltacı, "Toplum yararına çalışmak isteyenler bir zahmet kamunun mallarıyla, kamunun vergi istisnalarını kullanarak değil, kendi öz güçleriyle topluma yararlı olsunlar.” İfadelerini kullandı.

Baltacı sözlerine şöyle devam etti

“Ben devletin parasız yatılı okulunda okudum. Devlet ne zaman eğitimden elini çekti, o alanları cemaatlerle tarikatlarla doldurdu, sonucunda 15 Temmuz oldu."