AKP'li eski başkan Mehmet Çerçi, lüks makam odasının peşini bırakmıyor

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde AKP'den CHP'ye geçen Manisa'nın Yunusemre Belediyesi "lüks makam odası"yla gündeme gelmişti. Dün makam odasındaki bazı eşyaların kendisine ve eşine ait olduğunu öne süren AKP'li eski başkan Mehmet Çerçi, belediyeye eşyaları almak için işçi ve kamyonet göndereceğini açıklamıştı.

Çerçi, AKP Yunusemre İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düden'i mesai bitiminde belediyeye gönderdi. Ancak evrak ve hiçbir belge olmadığı için Düden kapıdan geri döndü.

'ELİNİ KOLUNU SALLAYAN BELEDİYEDEN MALZEME GÖTÜREMEZ'

Bugün mesai bitiminde eski başkan Çerçi’nin isteğiyle AKP Yunusemre İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düden, belediyeye geldi. Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Ali Kuyumcu, Haydar İzci ve Özge Arslan tarafından karşılanan Düden'den resmî belge istendi. İzci, "Eline kolunu sallayan belediyeden malzeme götüremez. Bunun hukuksal boyutları var" dedi.

Bunun üzerine Düden ise “Elçiye zeval olmaz, biz geldik görevimizi yaptık” diyerek karşılık verdi.

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu da “Başvuruları yapın, belgeyi sunun ondan sonra gelin. Kamuoyunu kendi aranızda oluşturun, başkasıyla değil” ifadelerini kullandı.