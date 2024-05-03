CHP Genel Başkanı Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Özel ile Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi.

Görüşmede Özgür Özel ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin ele alınacağı biliniyordu.

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