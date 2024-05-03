İmamoğlu'ndan Fransa çıkartması: Paris Belediye Başkanı Hidalgo'yu ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. İmamoğlu, önce Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer’i, ardından da Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’yu ziyaret etti.

İmamoğlu'ndan Fransa çıkartması: Paris Belediye Başkanı Hidalgo'yu ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa'da resmi ziyaretlerde bulunuyor. İlk olarak Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer'i ziyaret etti ve ardından Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile bir araya geldi. Hidalgo, yarın düzenlenecek toplantıya Avrupalı belediye başkanlarını davet etti ve İmamoğlu'nu 31 Mart 2024 yerel seçimlerindeki başarısından dolayı tebrik etti.

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İmamoğlu, “Bizim demokrat duygularımız, gerçekten son dönemde toplumda karşılık bulmakta zorlanmıyor. Dolayısıyla yerel yöneticileri, belediye başkanlarını bu şekilde bir araya getirmek fikri, bu dönemde çok değerli. İstanbul’daki ve bütün Türkiye’deki seçimlerdeki başarımız, bizim sorumluluklarımızı çok daha yukarıya taşıdı. Daha çok başarılı olmak zorundayız. Bütün Türkiye’deki belediye sayımız, iki katına çıktı. Şimdi daha çok çalışacağız. Bu arada Olimpiyat Oyunları’nda size başarı diliyorum” diye konuştu.

İmamoğlu ve Hidalgo, yaklaşık 1 saat süren toplantı boyunca, şehirleri arasında yapılan ve yapılacak olan iş birliklerini ele aldı.

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