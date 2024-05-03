Saadet Partisi'nden dikkat çeken 'ikiyüzlü ekonomi' paylaşımı

Saadet Partisi, enflasyonun artışıyla ilgili endişelerini paylaşmak için sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı. Videoda, 200 TL'nin alım gücünün ne kadar düştüğünü gösteren görüntüler yer aldı.

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Saadet Partisi'nden dikkat çeken 'ikiyüzlü ekonomi' paylaşımı

Saadet Partisi, enflasyon karşısında 200 liranın alım gücünün ne kadar düştüğüne dikkat çekmek amacıyla sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı. Videoda, tereyağı, peynir, et ve akaryakıt gibi ürünlerin fiyatlarına vurgu yapılırken, 200 liranın artık 1 kg peynir almak için yeterli olmadığı belirtildi. Saadet Partisi, paylaşılan videoda "#İkiYüzlüEkonomi" notuyla enflasyonun etkilerine dikkat çekti.

Yapay zeka tarafından hazırlanan ve “Enflasyon karşısında; O eski halinden eser yok şimdi! #İkiYüzlüEkonomi” notuyla paylaşılan videoda; şarkı sözleri ve afişlerle “tereyağı, peynir, et ve akaryakıt” gibi ürünlerin fiyatlarına dikkat çekildi. 200 liranın artık 1 kg peynir etmediği vurgulandı. Saadet Partisi "#İkiYüzlüEkonomi" ifadesiyle 200 TL’nin alım gücünün ne kadar düştüğünü gündeme getiririldi.

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