ABD'den Türkiye'nin UAD'deki İsrail davasına müdahil olmasına ilişkin ilk yorum

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, düzenlediği basın brifinginde Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasına müdahil olması konusunda farklı düşündüklerini ancak bu durumun ikili ilişkileri etkilemeyeceğini belirtti.

ABD'nin UAD'deki İsrail'e yönelik soykırım davası konusundaki tutumunun net olduğunu ve Ankara'nın kararıyla ilgili yorumun Türkiye'ye ait olduğunu ifade etti.

'İLİŞKİLERİMİZİ ZEDELEMZ'

"Bu konuyu farklı değerlendiriyoruz. Bu, aşikar ancak bu durum değerli bir NATO müttefikimiz olan Türkiye ile ilişkilerimizi zedelemez." diyen Kirby, bazen müttefiklerle bazı konularda farklı düşünmelerinin normal olduğunu belirtti.

Öte yandan Kirby, bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yönelik bir ziyaretine ilişkin önünde bir şey olmadığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA